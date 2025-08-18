Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Вашингтон на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, заявил, что его страна стремится завершить военные действия и добиться долгосрочного мира.

«Мы все одинаково хотим быстро и надежно закончить эту войну. И мир должен быть продолжительным. Не так, как это было годы назад, когда Украину заставили отдать Крым и часть нашего Востока – часть Донбасса, а Путин использовал это просто как плацдарм для нового нападения. Или когда Украине в 1994 году дали вроде «гарантии безопасности», и они не сработали. Конечно, не стоило отдавать Крым тогда так же, как после 2022 года украинцы не отдали Киев, Одессу, Харьков. Украинцы борются за свою землю, за свою независимость. Сейчас у наших воинов есть успехи в Донецкой и Сумской областях. Уверен, защитим Украину, действенно гарантируем безопасность, и наш народ всегда будет благодарен Президенту Трампу, всем в Америке, каждому партнеру, за поддержку и неоценимую помощь. Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. И я надеюсь, что наша общая сила с Америкой и с нашими европейскими друзьями заставит Россию прийти к настоящему миру. Спасибо!», — написал Зеленский в соцсети Х.