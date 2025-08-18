Дорожная полиция обратилась к водителям.

«Использование мобильного телефона за рулём — это безответственность, которая может в одно мгновение разрушить человеческую жизнь. Эта привычка — не просто нарушение правил, но и сознательное подвергание опасности себя и других», говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

В обращении отмечается, что основные опасности, которые создаёт использование мобильного телефона, заключаются в следующем:

1. Отвлечение внимания – водитель, смотрящий в телефон, не успевает вовремя заметить происходящее на дороге, может пропустить пешеходов и другие транспортные средства.

2. Замедление реакции – телефон замедляет реакцию водителя в 2–3 раза. Это сводит к минимуму возможность резко затормозить или совершить манёвр.

3. Потеря контроля – водитель, занятый телефоном, выезжает из своей полосы, совершает опасные манёвры и неправильно оценивает дистанцию.

«Ни один звонок или сообщение никогда не может быть важнее человеческой жизни. Ваше ответственное поведение — гарантия безопасности для всех», — подчеркнуто в обращении.