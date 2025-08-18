Использование Израилем и США гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в военных целях в отношении ядерных объектов Ирана нарушает Устав ООН и МАГАТЭ, отметил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ульянов подчеркнул, что российская сторона «решительно осуждает» удары Израиля и США по ядерным объектам Ирана, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ.

«Подобные действия являются явным нарушением Устава ООН, международного права, устава МАГАТЭ и соответствующих резолюций Совбеза ООН», — приводит IRNA слова Ульянова. Он добавил, что это наносит удар по механизму Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подрывает авторитет МАГАТЭ.