Российский лидер Владимир Путин в ходе визита на Аляску назвал руководителя МИД Сергея Лаврова «империалистом». Об этом поведал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Он показал кадры с Путиным, Лавровым, президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем Марко Рубио, помощником Путина Юрием Ушаковым и спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Рубио похвалил рубашку Лаврова, на что Путин спрашивает: «Это намек? Он вам ее подарит». Российский министр тогда заявил, что госсекретарь, вероятно, имел в виду не рубашку, а его свитер с надписью «СССР», в котором он прибыл в отель в США. Тогда Путин, указал пальцем на Лаврова, в шутку сказал, что он «империалист».

Речь идет о белом свитере с черной надписью «СССР» от бренда челябинского бренда одежды Selsovet. На сайте компании изделие называется «Свитер-легенда СССР» и предлагается в нескольких цветовых вариантах.

В SelSovet рассказали изданию «Подъем», что передали свитер Лаврову еще около двух месяцев назад. В компании отметили, что из-за появления министра в свитере эту модель мгновенно раскупили.

