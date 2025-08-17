В Чэнду (Китай) подошли к концу Всемирные игры-2025. Сборная Азербайджана завоевала 5 серебряных наград и заняла 56-е место в командном зачете. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Медали нашей команде принесли каратистка Ирина Зарецка, кикбоксер Амин Гулиев, Мурад Рафиев и Даниэль Аббасов (акробатическая гимнастика), Тофик Алиев (тамблинг), дуэт Медина Мустафаева и Владимир Долматов (аэробная гимнастика).

Возглавили итоговую турнирную таблицу Китай, Германия, Украина, Италия и Франция.