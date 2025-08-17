Глава армянского правительства Никол Пашинян принес извинения за неподобающую лексику, но заявил, что мнения своего не поменял.

Ранее Комиссия по предотвращению коррупции заявила, что пост премьера в соцсети от 30 мая содержит признаки нарушения статьи 48 Кодекса поведения. Проблема, по мнению комиссии, была в том, что Пашинян использовал грубое просторечное слово «домпел», обозначающее половую связь, что не соответствует этическим нормам общения для лица, занимающего государственный пост.

“Мои извинения касаются конкретных двух фраз, по которым Комиссия приняла решение. А цели связанных с ними политических, духовных и моральных принципов и моя воля к их достижению, при поддержке народа непоколебимы, потому что это жизненно важно для политической, правовой и духовной безопасности Республики Армения”, — поведал Пашинян в своем тг-канале.

По его словам, он «должен лучше управлять своими эмоциями». Свои извинения Пашинян объяснил толерантностью и уважением к государственным и демократическим институтам.