Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому несколько советов по поводу того, как следует вести себя в ходе грядущего визита в Белый дом.

Мерц надеется, что диалог для Зеленского будет «очень качественной» «с точки зрения протокола» и подчеркнул, что Украина не должна идти ни на какие территориальные уступки до подписания мирного соглашения, сообщает ARD. Берлин уверен в возможности достижения этой цели объединенными силами, отметил канцлер.

«Больше дипломатии, чем в последние несколько дней, просто невозможно», — отметил он.