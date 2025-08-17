Еврокомиссия готовит очередной пакет ограничительных мер в отношении России, который планируется согласовать уже в сентябре. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«На данный момент мы приняли 18 пакетов и продолжаем подготовку к 19-му. Этот пакет поступит в начале сентября», — отметила она.

Новые санкции должны стать частью последовательной политики ЕС по увеличению давления на Москву. Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.