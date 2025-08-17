Никто не заставляет Украину уступать Донбасс и остальные оккупированные Россией территории. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«США не поддерживают идею передачи России всей территории Донбасса», — отметил он, заявив, что «США не будут принимать или отклонять требования РФ, это должна сделать Украина».

По его словам, оптимальным решением для Вашингтона в украинском конфликте было бы достижение прочного мирного договора, а не временная пауза в боевых действиях. Также он добавил, что после саммита на Аляске вопрос прекращения боевых действий в Украине по-прежнему находится на повестке дня.

При этом Рубио заявил, что Соединённые Штаты Америки не позиционируют себя в качестве стороны украинского конфликта, отметив, что американская сторона оказывает поддержку киевским властям. «Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует», — подчеркнул госсекретарь, отметив, что будут введены санкции против России в случае отсутствия прогресса по урегулированию украинского конфликта.

«Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые», — сказал он.