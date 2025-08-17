Вашингтон намерен обсудить вопрос обмена территориями между РФ и Украиной на встрече с президентом Владимиром Зеленским в понедельник. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

«Основной вопрос [по урегулированию конфликта] – это вопрос обмена территориями. <…> Мы намерены обсудить это в понедельник. Надеюсь, мы добьемся некоторой ясности по этому вопросу, и, надеюсь, это все завершится мирной сделкой очень скоро», – отметил спецпосланник в эфире телеканала CNN.

По его утверждению, Москва пошла на «уступки по пяти регионам Украины». «Уступки по территориям, на которые согласилась Россия, заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину полностью», — уточнил он.

Уиткофф добавил, что Соединённые Штаты не навязывают Киеву решения по возможным территориальным уступкам. «Решение о том, каким образом могут быть проведены территориальные обмены или достигнуты договорённости с Россией, должны принимать сами украинцы», — отметил он.

При этом дипломат высказал пожелание о трёхсторонних консультациях с участием России, США и Украины с целью урегулирования украинского кризиса.

«Я думаю, мы проведём трёхсторонние переговоры. Надеюсь, в понедельник у нас состоится продуктивная встреча с Владимиром Зеленским, на которой придём к согласию. После мы сможем вернуться к контактам с Россией, продвинуться вперёд в вопросе мирной сделки и заключить её», — пояснил Уиткофф, уклонившись от прямого ответа относительно согласия российского лидера Владимира Путина на трёхсторонний формат переговоров.

Дипломат также заявил о том, что США и Россия договорились о гарантиях безопасности для Украины. «Трамп и Путин договорились о надежных гарантиях безопасности для Украины, таких как защита со стороны США в соответствии со статьей 5 НАТО», — отметил он.