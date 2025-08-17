В соответствии с планом подготовки на 2025 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 17 августа в ВС Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги новобранцами. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана

Вначале состоялся торжественный вынос на плац боевых знамён, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Новобранцы торжественно принесли Военную присягу, клятвенно обещав быть верными Родине. Церемонии принесения присяги завершились торжественным шествием военнослужащих.