Смарт-часы Apple Watch 2026 года претерпят значительный редизайн и будут оснащены восемью датчиками вместо четырех в текущей модели. Об этом информирует DigiTimes.

Отмечается, что помимо поддержки ИИ-функций Apple Intelligence, анонсированных на WWDC25 для watchOS 26, в грядущей линейке Apple Watch Series 11, включая новые Apple Watch Ultra 3, может появиться функция измерения артериального давления. При этом разработчики сталкиваются с техническими и правовыми трудностями: мониторинг уровня глюкозы в крови ограничен медицинскими стандартами, технологическими достижениями и патентными спорами.

По одной из версий, функция измерения артериального давления будет отправлять пользователю уведомления о нарушениях и по большей части работать как функция мониторинга температуры.

Источники журналистов не уточняют, какие датчики будут в новых моделях Apple Watch, однако подчеркивают, что компания уменьшит зависимость устройств от алгоритмов, что улучшит точность и увеличит время работы от батареи.