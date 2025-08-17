Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает проводить просветительские мероприятия по правилам безопасности на пляжах.

Согласно информации ведомства, региональный центр провел очередное мероприятие на тему «Правила безопасности на пляжах» среди отдыхающих на пляжах, расположенных в поселке Новханы Абшеронского района. Целью мероприятия было донести до населения знания о правилах безопасности на пляжах.

В мероприятии приняли участие сотрудники Сумгайытского регионального центра МЧС, Государственной службы по надзору за малыми судами и спасению на водах, а также сотрудники спасательной станции «Новханы».

Участникам подробно рассказали о правилах безопасности на воде, отметив важность их соблюдения, а также напомнили о необходимости следовать запрещающим знакам и санитарно-гигиеническим нормам. Также были даны разъяснения по оказанию первой помощи пострадавшим.

Гражданам предоставили рекомендации о необходимых мерах для своевременного предотвращения несчастных случаев на воде.