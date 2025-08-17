Лидер Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». «Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что лидеры в ходе телефонного разговора обсудили прошедший на Аляске российско-американский саммит.

«Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего саммита Россия — США», — говорится в информации.

Стороны также затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.