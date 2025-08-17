Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа едет в Брюссель на заседание «коалиции решительных». После этого он вместе с европейскими лидерами отправится в США. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети X.

Президент Еврокомиссии добавила, что вместе с Зеленским и европейскими лидерами встретится с Трампом 18 августа.

«По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

В Германии сообщили, что с Зеленским к Трампу также отправится канцлер Фридрих Мерц. По данным издания Sky News, президента Украины будет сопровождать еще и премьер Италии Джорджия Мелони. Позже стало известно, что к встрече Зеленского и Трампа присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. Также ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте.

Премьер-министр Британии Кир Стармер поведал о том, что также будет присутствовать на переговорах в Белом доме. По его словам, он «готов поддержать этот следующий этап дальнейших переговоров и подтвердит, что его поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется».