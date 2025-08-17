В Китае произошел скандал после смерти 50-летнего охранника из Сианя, который умер от сердечного приступа на рабочем месте, где не было кондиционера. Работодатель при этом отказался признать инцидент несчастным случаем на производстве и отказал в компенсации семье погибшего.

Местные СМИ уточняют, что мужчина по фамилии Чжоу пришёл на смену на час раньше — около 7 утра. После завтрака в душном помещении для охраны он потерял сознание и вскоре скончался в больнице. По словам врачей, причиной смерти стал сердечный приступ. В день инцидента температура достигала 33 градусов, а в помещении, где работал китаец, не было кондиционера — как и в общежитии, где он жил.

Дочь погибшего заявила, что её отец был здоров. Она уверена, что его смерть вызвал перегрев на рабочем месте. Несмотря на наличие трудового договора, компания не делала отчисления в социальное страхование, а условия проживания — общежитие на 20 человек — были, по словам родственников, антисанитарными и опасными для здоровья.

Тем не менее, руководство компании указало на то, что Чжоу прибыл на работу до начала смены, и потому смерть не может считаться производственной. Вместо компенсации семье предложили «гуманитарную помощь».

Представитель компании по фамилии Цзинь заявил, что руководство возьмет ответственность, только если местные власти признают смерть производственной. При этом он признал недостатки в условиях труда и пообещал оборудовать охранные будки и общежития кондиционерами.