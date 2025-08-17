Президент США Дональд Трамп поддерживает предложение российского лидера Владимира Путина о том, чтобы Москва установила полный контроль над Донбассом и заморозила линию фронта в других местах для заключения соглашения с Украиной.
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
Отмечается, что своё мнение хозяин Белого дома озвучил также в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся сразу после российско-американского саммита на Аляске. Однако официального подтверждения позиции Трампа не поступало.