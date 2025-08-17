В Баку и на Абшеронском полуострове 18 августа ожидается погода преимущественно без осадков и умеренный юго-восточный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

В районах Азербайджана также не ожидается осадков. Ночью и утром в горных районах местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем — 31-36 градусов тепла; в горах ночью 10–15, днем — 20–25 градусов тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 26-27° тепла.