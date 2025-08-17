Мир и стабильность на Южном Кавказе имеют важное значение для Ирана.

С данным заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, сообщает Tasnim.

Он отметил, что у Ирана хорошие отношения со странами Южного Кавказа. По его словам, Тегеран готов поддержать любой шаг, который может способствовать укреплению двустороннего сотрудничества и мира между странами региона.

Багаи также указал на то, что Иран очень серьёзно следит за процессами на Южном Кавказе, добавив, что в стране не преуменьшают и не упрощают ни один вопрос.