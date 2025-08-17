Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Роднина выступила с заявлением о том, что пенсия в России является не зарплатой, а пособием по старости. По ее словам, в некоторых странах государственные пенсии вообще отсутствуют. Роднина призвала молодое поколение заранее заботиться о своей старости.

Она уверена в том, что обсуждение пенсий не должно сводиться только к обязанностям государства. Роднина заявила, что важно понимать, насколько граждане вносят свой вклад в развитие страны, чтобы у государства были ресурсы на социальные гарантии.

«Мы всё время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны достаточно, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это двусторонняя дорога. Нельзя всё время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — приводит «Спорт день за днем» слова Родниной.