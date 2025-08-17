Стал известен полный перечень требований, которые российский президент Владимир Путин выдвинул для окончания полномасштабной войны против Украины во время встречи с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Список условий сегодня опубликовало агентство Reuters.

Кремль не отказался от своих предыдущих требований.

Список условий:

Россия не рассматривает прекращение огня до подписания большого соглашения;

Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей;

РФ заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;

Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях;

Формальное признание суверенитета России над Крымом;

Отмена по крайней мере части санкций против РФ;

Запрет вступления Украины в НАТО;

Обсуждается возможность международных гарантий безопасности для Киева;

Русский язык и РПЦ должны получить официальные права в Украине.