Стал известен полный перечень требований, которые российский президент Владимир Путин выдвинул для окончания полномасштабной войны против Украины во время встречи с лидером США Дональдом Трампом на Аляске. Список условий сегодня опубликовало агентство Reuters.
Кремль не отказался от своих предыдущих требований.
Список условий:
Россия не рассматривает прекращение огня до подписания большого соглашения;
Киев должен полностью вывести войска из Донецкой и Луганской областей;
РФ заморозит линии фронта в Херсонской и Запорожской областях;
Возвращение под контроль Украины участков в Сумской и Харьковской областях;
Формальное признание суверенитета России над Крымом;
Отмена по крайней мере части санкций против РФ;
Запрет вступления Украины в НАТО;
Обсуждается возможность международных гарантий безопасности для Киева;
Русский язык и РПЦ должны получить официальные права в Украине.