В Индонезии десятки людей получили телесные повреждения в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в округе Посо, провинция Центральный Сулавеси, утром 17 августа, информирует Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB).

Землетрясение произошло в 5:38 по времени Западной Индонезии (WIB) (2:38 бак.вр.). Эпицентр располагался на суше на глубине 10 км, в 18 км к северо-западу от Посо. Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались также в округах Сиги и Северный Моровали, а также в городе Палу. Угрозы цунами нет.

Согласно информации BNPB, пострадали 29 человек, 21 из них были госпитализированы. В церкви Jemaat Elim в деревне Масани зафиксировали повреждения. Оценка ущерба и подсчет числа эвакуированных продолжаются.