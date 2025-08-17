Украинский журналист, публицист и аналитик Виталий Портников на своем Youtube-канале высказался о последней ситуации, сложившейся вокруг Зангезурского коридора, а также о бессилии России и Ирана что-либо в ней изменить. Minval Politika приводит его слова с незначительными сокращениями.

«Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Москва поддерживает «коридор Трампа», если он принесёт гарантии безопасности, но хотела бы уточнить нюансы с армянской и азербайджанской сторонами.

Этот примирительный тон заместителя главы российского правительства, отвечающего за экономические отношения с Ереваном и Баку, свидетельствует о том, что Кремль сегодня не хотел бы входить в конфронтацию с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом из-за Зангезурского коридора.

Казалось бы, реакция Москвы должна быть куда более жёсткой. Ведь изначально, если вспомнить совместное заявление президентов Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, Зангезурский коридор должен был создаваться как транспортный маршрут не просто при российском участии, а под российским контролем. И если быть совсем точным, под контролем Федеральной службы безопасности Российской Федерации. А теперь Дональд Трамп беспардонно выгнал российских чекистов с Южного Кавказа и заявил о том, что гарантами безопасности в регионе будут именно Соединённые Штаты. И даже коридор, который будет соединять Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией, будет называться «маршрутом Трампа». И сам вице-премьер Российской Федерации вроде бы не возражает против такого названия», — отмечает Портников.

По его словам, это означает, что особых сил противостоять американским проектам у России сегодня нет. «И, кстати говоря, не только у России. Министр иностранных дел Ирана Абас Аракчи заявил, что переговоры с представителями армянского правительства сняли и иранскую озабоченность относительно создания Зангезурского коридора. По его словам, в Ереване разъяснили иранским руководителям, что коридор будет строиться компаний из Соединённых Штатов, но это будет частная компания, что американского государственного контроля над безопасностью не будет, а безопасность обеспечит сама Армения. И, таким образом, Ирану нечего опасаться.

Мы прекрасно понимаем, что на самом деле это не отражает сути происходящего в регионе. Для Ирана было бы выгодно, чтобы Азербайджан сообщался с Нахчываном через его территории, чтобы таким образом в руках Тегерана всегда был инструмент экономического и политического давления на Баку. А если коридор проходит через территорию Армении, да ещё и при американском содействии, то таким образом Тегеран лишается этого инструмента давления. И тональность заявления руководителя иранского внешнеполитического ведомства значительно отличается от тех заявлений, которые в Тегеране делали сразу же после того, как Ильхам Алиев и Никол Пашинян побывали в Вашингтоне.

Тогда в Корпусе стражей исламской революции решение президента Азербайджана и премьер-министра Армении создать транспортный маршрут при американском посредничестве сравнивали с позицией украинского президента Владимира Зеленского и пугали Ереван и Баку военными последствиями. А сейчас оказывается, что никаких проблем нет — просто иранское руководство было неправильно проинформировано о намерениях своих соседей», — считает эксперт.

«То же самое касается и российской позиции. Мы прекрасно понимаем, что если бы коридор, который соединял Азербайджан с Нахчываном и далее с Турцией, проходил по армянской территории при российском контроле, то Москва сохраняла бы инструменты влияния и давления и на Баку, и на Ереван. Россия могла бы в любой момент перекрыть его из тех или иных соображений. Кремль мог бы шантажировать поочерёдно то Азербайджан, то Армению. Возможностей у него было бы достаточно. Тут даже не нужно фантазировать. Тут просто следует вспомнить о том, в какой ловушке и Азербайджан, и Армения оказались в начале девяностых годов прошлого века, когда Москва с видимым удовольствием использовала Карабах в качестве вопроса, который будет всегда разделять Азербайджан и Армению и всегда будет заставлять и Баку, и Ереван искать понимания в Москве. А теперь это «всегда» закончилось. И оказалось, что президенту Азербайджана и премьер-министру Армении легче найти общий язык в Вашингтоне, чем в Москве.

Понятно, что никому в Кремле это понравиться не может. Тем более не может понравиться тот жёсткий тон, который избрал президент Азербайджана, когда говорил о катастрофе азербайджанского пассажирского самолёта или о преследованиях представителей азербайджанской диаспоры в России. И когда после этих жёстких заявлений Ильхама Алиева видят в столице Соединённых Штатов, это, естественно, не вызывает никакого энтузиазма в Кремле. И не вызывает энтузиазма и присутствие там премьер-министра Армении, руководителя страны, которая всё ещё остаётся участником Евразийского экономического союза. Тем не менее, мы видим, что Москве приходится соглашаться с реальностью: Зангезурский коридор не будет контролироваться Российской Федерацией, а будет под контролем Соединённых Штатов», — подытожил журналист.