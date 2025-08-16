Встреча президентов США и России на Аляске стала информационной бомбой уходящей недели. Информация об этом мероприятии возникла одновременно как неожиданно, так и несуразно. Причём несуразность заключалась в том, что каких-либо условий и оснований для проведения встречи на настолько высоком уровне как не было, так и нет до сих пор. И именно в этом вся диссонирующая суть происходящих на дипломатической арене событий.

Владимир Путин не демонстрировал за весь период второй каденции Дональда Трампа элементарных проявлений желания установить мир, а лишь усиливал террор против Украины. В то время как 47-й президент США призывал к переговорному процессу, российские войска устанавливали новые рекорды по налётам по тыловой Украине дронами-камикадзе, катализуя террор против гражданского населения.

Это, к слову сказать, не осталось без внимания и первой леди США Мелании Трамп, которая не единожды обращала внимание своего супруга на то, что после его переговоров с Путиным по украинским городам начинало запускаться ещё больше ракет и дронов-камикадзе. По сути, Владимир Путин регулярно демонстрировал свою хищническую и договоронепригодную натуру.

Та же ситуация и на поле боя. Российские войска ни разу не демонстрировали снижения своей активности, а в летний период, наоборот, значительно интенсифицировали наступательные действия.

А потому встреча на Аляске выглядела крайне странно, ведь очевидным было то, что договариваться с таким собеседником, как Путин, попросту не о чем, в то время как сам Путин пытается очень халтурно и бездарно играть с Трампом. Но кто и с кем на самом деле играет в этой игре?

Плохая игра Путина в имитацию

Владимир Путин на Аляске вёл себя крайне перевозбуждённо и показушно. Это было обусловлено его неизменной игрой в имитацию перед Дональдом Трампом. Но зачем ему эта имитация? Всё очень просто: Россия сейчас предельно ослаблена войной в Украине, а США…

А США обладают множеством инструментов, которыми они могут пользоваться для силового давления на Россию, но ни один из них за последние полгода в полной мере пока не был использован. Ключевое слово здесь — «пока».

Например, Вашингтон может ввести санкции против «Роснефти» и «Лукойла», которые обеспечивают 50% всего экспорта российской нефти — в среднем 2,2 млн баррелей в сутки. Этот вопрос в стенах Овального кабинета неоднократно поднимался, но Дональд Трамп пока не принимал по нему решения. Почему? Об этом несколько позже.

Таких примеров множество, и Путин, понимая, чем может обернуться полноценная санкционная конфронтация с США, пытается демонстрировать Дональду Трампу свою максимально натянутую лояльность, дружелюбность и открытость. Задача Путина, принимающего участие во всех миротворческих перформансах Дональда Трампа, — это исключительно имитация готовности к переговорам, хотя это ровным счётом не так.

В некотором и даже в прямом смысле Путин унижается перед Дональдом Трампом, переигрывает мимикой лица, ведёт себя далеко не как серьёзный политик, а как мальчик на побегушках — только ради одной цели: чтобы президент США ему верил. Верил в его открытость и дружелюбность, хотя буквально месяц назад ручные пропагандисты Путина грозились Америку стереть в ядерный пепел.

Всё это делается Путиным для того, чтобы максимально отсрочить жёсткую реакцию Белого дома на свои преступления, не прекращая войны. Либо, как вариант, имитируя прекращение огня.

Да, Путин готов на временное прекращение огня либо минимизацию активных боевых действий под эгидой некоего «перемирия» с последующим восстановлением боевого потенциала своей армии и началом новой фазы активных боевых действий, причём, возможно, с новыми целями и задачами за пределами Украины.

Такие действия Путина очевидны, и на них указывают как аналитики в самих США, так и в окружении Дональда Трампа, например Кит Келлог. Но пока 47-й президент США не предпринимает действий, которые можно было бы назвать ударом на упреждение для недопущения кризиса. С чем это может быть связано?

Эффект алиби

США имеют поистине безграничные возможности давить на Россию как удалённо, так и непосредственно напрямую. Но не пользуются этой возможностью, и особенно Дональд Трамп, в риторике которого слишком много миротворческих ноток. Нарочито слишком много. И это вызывает соответствующие вопросы.

Дональд Трамп — бизнесмен, шоумен и политик, всегда идущий к своим целям с настойчивостью и решимостью. Представить, что он мог бы позволить себя переиграть настолько слабому игроку на международной арене, сложно и практически невозможно. Особенно с учётом амбиций 47-го президента США на исторические позиции.

А потому Дональд Трамп, чтобы стать действительно исторической личностью в рамках своей концепции MAGA, своими нынешними действиями, направленными исключительно на миротворческую деятельность, заготавливает себе алиби относительно того, что может произойти в будущем, когда США используют все свои имеющиеся инструменты. Какие претензии? Мы давали им шанс, а они водили нас за нос, продолжая геноцид и убийства.

Итоги встречи: Путин пытается играть с Трампом в игре, в которой Путин выиграть никак не сможет, а Трамп просто выжидает, формируя алиби себе перед тем, чтобы его никто не смог обвинить в чрезмерном применении… силы. Любые силовые решения — политические, экономические, юридические и прочие — должны иметь не только оправдания, но и алиби, обеспечивающее доказательство того, что вы использовали все иные возможности урегулировать конфликт и, если не осталось других возможностей, то применялись только единственные оставшиеся и действенные.

Возможно, Путин и думает, что своим вояжем на Аляску ему удалось отсрочить неизбежное, но это мнимое восприятие реальности. У Трампа своя игра, известная только ему самому и часто непонятная для представителей классической политики и дипломатии. Дональд Трамп с настойчивостью борца WWE идёт к своей цели, но, как известно, настойчивость всех борцов этой категории имеет больше показушный характер, нежели профессиональный. Правда, у всех у них есть неотъемлемая составляющая — их победа становится чем-то выдающимся в этой лиге.

Цель Дональда Трампа — это исторический контекст. А исторический контекст зачастую закрыт для посредников, поэтому активное участие 47-го президента США в ходе войны в Украине неизбежно. Всему своё время.

Встреча на Аляске стала одним из раундов в игре именно Дональда Трампа, и именно Путин купился на этот раунд, продемонстрировав свою слабость. Раунд, в котором России не было предложено абсолютно ничего, а даже если бы и было, то без Украины эти предложения не имели бы абсолютно никакой силы, и Путин на эти предложения купился. Он увяз в игре Трампа, в рамках которой он просто уже не может ему ни в чём отказать.

Мастер «многоходовочек», по версии российской пропаганды, с умалишённой улыбкой на лице прыгнул в соблазнительный капкан.