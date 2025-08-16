Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске показала: войну между Россией и Западом можно было предотвратить.

По его словам, Грузию намеренно пытались втянуть в конфликт как «пешку» в противостоянии великих держав.

Он напомнил о событиях 2008 года, возложив ответственность за войну с Россией на Михаила Саакашвили, и обвинил «иностранные спецслужбы» в попытке организовать госпереворот в 2021-м через возвращение экс-президента. Целью, по словам Папуашвили, было поставить у власти силы, готовые превратить Грузию в поле боя.