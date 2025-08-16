The New York Times со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что президент США Дональд Трамп фактически поддержал предложение Владимира Путина о передаче подконтрольной Украине части Донбасса в обмен на прекращение огня.

По данным издания, Трамп заявил Зеленскому и европейским лидерам, что мир можно быстро достичь, если Киев согласится на уступку. В ответ Путин предложил остановить боевые действия по текущей линии фронта и письменно гарантировать отказ от атак на Украину и страны Европы.

Поддержав этот план, Трамп разошёлся с позицией Киева и ЕС, которые требуют безоговорочного прекращения огня. В Европе инициативу американского лидера встретили прохладно.

Переговоры продолжатся в понедельник во время визита Зеленского в Белый дом.