Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что одним из «самых интересных» замечаний Владимира Путина во время их встречи на Аляске стала его оценка выборов 2020 года.

По словам Трампа, российский лидер заявил: «Ваши выборы были сфальсифицированы, потому что у вас есть заочное голосование. Ни в одной стране его нет. Невозможно иметь заочное голосование и одновременно честные выборы».

Трамп также передал, что Путин прямо сказал ему: «Ты очевидно победил на этих выборах, и я именно так это и видел. И если бы ты выиграл, у нас не было бы войны, и эти миллионы людей были бы сегодня живы, а не мертвы».