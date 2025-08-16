Совместное заявление, подписанное президентом Азербайджана и премьер-министром Армении в Вашингтоне, является документом, регулирующим межгосударственные отношения. Деятельность Общины Западного Азербайджана представляет собой общественную активность, направленную на обеспечение прав человека и права на возвращение, закрепленные в международных конвенциях. В этом смысле деятельность Общины не имеет прямой связи с межгосударственными отношениями и мирным соглашением.

Об этом в комментарии AПA заявил председатель Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли, комментируя распространение информации о том, что организация якобы прекращает свою деятельность.

«Наша деятельность заключается в мирном возвращении на наши исторические земли. Община никогда не выступала против суверенитета или территориальной целостности Армении. Как подчеркнул господин президент, мы вернемся в Западный Азербайджан не на танках, а на автомобилях.

Община Западного Азербайджана приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поддерживает усилия президента в этом направлении. Мы надеемся, что продвижение мирной повестки создаст условия для возвращения западных азербайджанцев в родные места. Община Западного Азербайджана продолжит свою деятельность в этой сфере», — подчеркнул А.Алекперли.