Президент США Дональд Трамп, подводя итоги саммита на Аляске, назвал этот день «прекрасным и очень успешным».

«Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая высокоуважаемого Генерального секретаря НАТО. Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется. Президент Зеленский прибудет в Овальный кабинет в Вашингтоне в понедельник днём. Если всё сложится удачно, мы назначим встречу с президентом Путиным. Потенциально это спасёт жизни миллионов людей», — сообщил американский президент.