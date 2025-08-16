Самолетные и вертолетные подразделения Военно-воздушных сил Вооруженных сил Азербайджана выполнили учебно-тренировочные полеты в соответствии с планом подготовки на текущий год. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны республики.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях полета и правилах безопасности, после чего был проведен инструктаж летных экипажей.

Во время учебно-тренировочных полетов были выполнены задачи по взлету и посадке на аэродромах базирования, полетам по установленным маршрутам, обнаружению воздушных и наземных целей во взаимодействии с командно-штабными пунктами, а также по другим видам деятельности.

Основной целью учебно-тренировочных полетов является совершенствование боевой подготовки авиационных подразделений и отработка практических навыков военных пилотов.