Центр социальных исследований опубликовал результаты опроса по итогам встречи президентов Ильхама Алиева и Дональда Трампа с премьер-министром Армении в Вашингтоне, сообщает Minval Politika.

87,3% респондентов знают о саммите, из них 65,2% владеют подробной информацией.

77,2% оценили встречу и подписанные декларации как очень успешный дипломатический шаг.

96,3% согласились с утверждением: «Президент Алиев одержал победу в войне — теперь же он достигает мира».

85% расценили вашингтонский саммит как продолжение победы в Отечественной войне.

Влияние в регионе.

По мнению респондентов, главными силами в Южном Кавказе остаются Азербайджан (74,8%) и Турция (64,6%). Далее следуют: США (44,0%), Россия (19,6%), Китай (13,4%), Иран (5,1%) и Армения (1,1%).

Большинство также считают стратегическое партнёрство с США важным для национальных интересов Азербайджана.

В целом 92,8% граждан положительно оценили мирную дипломатию Ильхама Алиева, а 76,4% назвали саммит его личным успехом.