Бывший старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ) США Эрик Грин выразил убеждение, что саммит на Аляске отражает меняющуюся политику Соединённых Штатов в отношении Украины.

«Саммит в Анкоридже отражает изменение политики США в отношении Украины при Трампе», — говорится в статье Financial Times.

Кроме того, Грин подчеркнул, что сегодня также наблюдается неумолимое ослабление позиций Украины.

«США теряют всё больше рычагов влияния, прекращают изоляцию Путина и поднимают фундаментальные вопросы о видении Трампом европейской безопасности и позиций Украины и России в ней», — отметил Грин.