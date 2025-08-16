Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное при участии США, является общей победой. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном.

«Декларация о мирном урегулировании между Баку и Ереваном — это общая победа, победа разума», — сказал он.

Как отметил Водолацкий, «именно РФ стояла у истоков мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, ведя миротворческую работу и сближая позиции Баку и Еревана». «Российская сторона хочет мира для республик, которые входят в структуру СНГ», — добавил депутат.