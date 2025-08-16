Украинские военные смогли отбросить подразделения российской армии в районе сёл Золотой Колодезь, Весёлое, Рубежное и Никаноровка, сообщает OSINT-проект DeepState. По данным Conflict Intelligence Team, продвижение противника удалось остановить ценой переброски элитных частей, включая бригаду «Азов».

The Washington Post отмечает, что для Киева было принципиально важно стабилизировать фронт именно в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

По оценке аналитиков, часть российских групп оказалась отрезана, а Институт изучения войны (ISW) не подтверждает контроль РФ над районом тактического прорыва. Однако угроза в этом направлении сохраняется.