Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал итоги переговоров президента США с Владимиром Путиным.

По словам Болтона, встреча прошла с явным преимуществом для российского лидера.

«Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл. Трамп не получил ничего, кроме обещаний новых встреч.

Путин избежал санкций, ему не грозит прекращение огня. Следующая встреча не назначена, Зеленский ничего об этом не знал до пресс-конференции», — отметил он.

Болтон подчеркнул, что переговоры ещё не означают завершения процесса, но уже сейчас можно говорить, что «Путин добился большей части желаемого, тогда как Трамп — очень мало».