Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Путиным прошли «очень хорошо», поэтому введение вторичных санкций против Китая за покупку российской нефти пока не рассматривается. «Возможно, мне стоит подумать об этом через две-три недели», — добавил он.

Трамп сообщил, что стороны начали подготовку встречи с участием Путина, Зеленского и самого Трампа. По его словам, Вашингтон и Москва во многом согласовали вопросы о гарантиях безопасности Украины, однако детали договорённостей он не уточнил.

Американский лидер отметил, что дальнейшее развитие событий зависит от позиции Киева. «Россия — это мощная держава, а они [Украина] — нет», — заявил Трамп в интервью Fox News, посоветовав президенту Владимиру Зеленскому соглашаться на сделку с Путиным.

Зеленский должен согласиться с тем фактом, что он многое теряет в конфликте с Россией, добавил он.