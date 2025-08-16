США могут ввести санкции против российских нефтегазовых компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рассматриваемые меры затронут ключевые активы компаний и ограничат их возможности на международных рынках. Решение о введении санкций связано с оценкой действий Москвы в ходе украинского конфликта. Предполагается, что ограничительные меры окажут давление на российский энергетический сектор и станут частью широкой стратегии США по реагированию на военные действия на территории Украины. Окончательное решение о санкциях будет приниматься в зависимости от действий российской стороны.