Продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевшая Лала Исмаилова сообщила, что в результате атак вооруженных сил Армении была вынуждена покинуть село Юхары Емезли Зангиланского района. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, Л.Исмаилова рассказала, что ее брат – сотрудник полиции Исмаил Барат оглу Исмаилов 25 октября 1993 года вместе с шестью другими полицейскими был убит вооруженными силами Армении в селе Дярзили Джебраильского района. Их тела до сих пор не найдены.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевшая Бикеханым Гулиева сказала, что в 1993 году во время оккупации вооруженными силами Армении села Орта Емезли ее четырехкомнатный дом был сожжен. Она отметила, что один из полицейских, убитых вместе с братом Лалы Исмаиловой – Ильхам Имамгулу оглу Гулиев – ее брат.

Отвечая на вопросы стороны защиты, Б.Гулиева заявила, что во время нападения на село огонь велся со стороны Гафанского района Армении.

В своих показаниях Идрис Мирзалыев сообщил, что был вынужден покинуть Зангиланский район. Отвечая на вопросы начальника отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насира Байрамова, потерпевший отметил, что участвовал в отражении атак вооруженных сил Армении, получив во время боев ранения в Зангилане и Тертере.

Хавяр Шукюрова в своих показаниях сказала, что в октябре 1993 года в результате оккупации села Хавалы Зангиланского района вооруженными силами Армении она вынужденно покинула родные края.

Потерпевшая Малейка Гусейнова рассказала, что 10 декабря 1992 года они покинули село Шерикан Зангиланского района из-за атак вооруженных сил Армении, село было оккупировано. Семья обосновалась в другой части Зангилана. Во время оккупации района в октябре 1993 года они спаслись, перебравшись через реку Араз. Ее брат пропал без вести во время боев против армянской армии.

Улькяр Искендерова в своих показаниях сообщила, что 29 октября 1993 года была вынуждена покинуть Зангиланский район.

Рамал Мамедов отметил, что во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года был ранен вблизи Муровдага в результате артиллерийского огня, открытого вооруженными силами Армении.

Тамиля Сулейманова заявила, что 30 октября 1993 года была вынуждена покинуть свой дом в селе Вежнали Зангиланского района из-за оккупации села вооруженными силами Армении. Она добавила, что им удалось спастись, переправившись через реку Араз.

Назиля Гусейнова в своих показаниях сообщила, что 23 августа 1993 года вынужденно покинула село Гараханбейли Физулинского района в результате атак вооруженных сил Армении.

Вафалы Гадиров рассказал, что 2 февраля 2017 года во время несения военной службы получил огнестрельное ранение в результате провокации со стороны вооруженных сил Армении. Он отметил, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем из-за полученной травмы.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, потерпевший Алямдар Мадатов сообщил, что в 1993 году вместе с семью членами своей семьи был вынужден покинуть родной Зангиланский район.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Кямаля Юсифова сказала, что в 1993 году вместе с членами своей семьи была вынуждена покинуть село Мамедбейли Зангиланского района. После освобождения Зангиланского района от оккупации ее сын во время несения военной службы получил тяжелое ранение в результате разрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении, ему ампутировали ногу.

Джейхун Гулиев в своих показаниях сообщил, что в 1993 году был вынужден покинуть Зангилан. Отвечая на вопросы обвиняемого Давида Бабаяна, потерпевший отметил, что, поскольку вооруженные силы Армении перекрыли другие пути, им удалось спастись, только перебравшись через реку Араз.

Ибадат Сулейманов рассказал, что 30 октября 1993 года вместе с семьей из девяти человек был вынужден покинуть Зангиланский район из-за атак вооруженных сил Армении.

Искендер Искендеров в своих показаниях отметил, что в октябре 1993 года был вынужден покинуть село Шафибейли Зангиланского района.

Зульфу Гасаналиев сказал, что стал вынужденным переселенцем из Зангиланского района, участвовал в боях за его оборону. Потерпевший заявил, что во время оккупации армянские вооруженные силы беспощадно обращались с мирным населением, в том числе с женщинами и стариками.

Наби Нагиев сообщил, что был вынужден покинуть село Бартаз Зангиланского района, и добавил, что его брат стал шехидом.

Ханоглан Сулейманов в свою очередь рассказал, что стал вынужденным переселенцем из Зангиланского района, его малолетний сын Садиг Сулейманов (22 августа 1992 года) и брат Балоглан Сулейманов (25 октября 1993 года) погибли в результате атак армянских вооруженных сил.

Эльдар Новрузов указал, что в сентябре 1992 года снаряд, выпущенный армянскими вооруженными силами, попал в его дом в селе Малаткешин Зангиланского района. Впоследствии село было оккупировано.

Видади Оруджев в своих показаниях отметил, что был вынужден покинуть село Мамедбейли Зангиланского района. Во время оккупации их дом был разграблен, сельское кладбище полностью уничтожено, на его месте ничего не осталось.

Расим Джамалов, Раджи Исмаилов, Барат Ханларов, Ашраф Ибадов рассказали, что участвовали в боях против армянских вооруженных сил. Они также являются вынужденными переселенцами из Зангилана.

Абыш Магеррамов, Махир Халилов и Габиль Нуриев сообщили, что были вынуждены покинуть дома в результате атак армянских вооруженных сил и спаслись, перейдя реку Араз.

Ровшан Абдуллаев отметил, что в 1993 году был взят армянскими вооруженными силами в плен и провел там 35 месяцев, в том числе 2 года и 8 месяцев его удерживали в Шуше. По словам потерпевшего, в плену он и другие азербайджанцы подвергались пыткам, в том числе электрическим током. Их также незаконно эксплуатировали. 10 мая 1996 года Р.Абдуллаев был возвращен азербайджанской стороне.

Эльбрус Гаджиев, Эльбрус Аббасов и Адиль Гулуев в своих показаниях заявили, что в мае 1992 года, когда армянские вооруженные силы оккупировали Лачинский район, их вынудили покинуть дома, в которых они проживали. А.Гулуев добавил, что участвовал в боях за оборону территорий.

Солтан Мамедов сказал, что в результате атак армянских вооруженных сил в августе 1993 года стал вынужденным переселенцем из села Гарвенд Физулинского района, где он жил. Он также сообщил, что его родные погибли во время атак.

Вагиф Гусейнов рассказал, что был вынужден покинуть село Мердинли Физулинского района.

Анар Мамедов в своих показаниях отметил, что 1 сентября 2015 года во время прохождения военной службы получил ранение в результате взрыва мины, заложенной армянскими вооруженными силами, в результате чего потерял левую руку.

Самед Ахмедов заявил, что получил ранение в Физулинском районе во время боев против армянских вооруженных сил.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, в том числе Давида Ишханяна, защитников обвиняемых и своих представителей.

Судебный процесс продолжится 18 августа.