Директор ООО «Бакинский международный морской порт» Эльдар Салахов встретился с послом Китая в Баку Лу Мэй.

Как сообщили в организации, на встрече гостям была предоставлена подробная информация об инфраструктурных возможностях порта, результатах, достигнутых за последние годы, и показателях грузоперевозок между двумя странами.

Также обсуждались развитие двустороннего сотрудничества и возможности расширения партнерства в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор).

Салахов подчеркнул стратегическое значение Бакинского порта как одного из важных транзитных центров Среднего коридора и отметил важность совместных усилий для более эффективных и быстрых грузопотоков из Китая в Европу.

Посол Лу Мэй высоко оценила возможности использования Среднего коридора китайскими компаниями и отметила важность применения существующего потенциала для дальнейшего укрепления торговых и логистических связей.