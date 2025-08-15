Сегодня в Анкоридже на Аляске пройдет встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Minval Politika ведёт онлайн-хронику этого события.

Кортеж делегации России с Лавровым, Силуановым, Дмитриевым, Белоусовым выехал для участия в саммите Трампа и Путина.

А спецпредставитель президента РФ Дмитриев опубликовал фотографию зала, где пройдут переговоры между Путиным и Трампом.

22:30 Air Force One президента США Дональда Трампа приземлился на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон» в Анкоридже, где пройдут переговоры лидеров США и России.

Президент России Владимир Путин должен приземлиться там же в районе 11 утра по местному времени (23:00 по Баку).

21:48 Как сообщалось, самолет Ту-214 с президентом РФ Владимиром Путиным на борту приземлился в Анкоридже, свидетельствуют данные FlightRadar24.

Однако оказалось, что прилетел резервный борт.

Для Путина расстелили красную ковровую дорожку.

21:27 Спецборт с президентом РФ Владимиром Путиным начал сбрасывать высоту, приближаясь к Анкориджу на Аляске, где у российского лидера пройдет встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

20:34 Ту-214 с Путиным на борту вошёл в воздушное пространство США, следует из данных FlightRadar24.

За самолетом сейчас наблюдают больше 96 тысяч человек.