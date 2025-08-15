Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер отказался извиняться перед первой леди США Мелании Трамп за свои слова о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Соответствующее заявление Байден-младший сделал в интервью каналу Channel 5.

«К черту. Этого не будет», — сказал Хантер Байден.

Он подчеркнул, что его заявления основаны на материалах американских СМИ.

Накануне адвокаты первой леди США направили Хантеру Байдену официальное требование об отзыве «ложных» и «клеветнических» утверждений, связывающих ее с Эпштейном.