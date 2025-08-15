Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора поздравил президента США Дональда Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

«Лукашенко поздравил Трампа с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Южном Кавказе. Лидеры двух стран также обсуждали тему Ирана и Ближнего Востока. Лукашенко уверен, что по этим вопросам будет прогресс», — сообщила Эйсмонт.