Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допускает, что саммит Путина и Трампа продлится в общей сложности 6-7 часов.

По его словам, Москва исходит из того, что сперва у лидеров состоится беседа тет-а-тет. «Сейчас получается, что это будет еще с участием помощников», — добавил Песков.

«Затем будут переговоры в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча. Затем лидеры разойдутся на какое-то время и потом соберутся на совместную пресс-конференцию. Ну, в целом можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», — отметил представитель Кремля.

Песков рассчитывает, что встреча Путина и Трампа завершится результативно.