Президент США Дональд Трамп в телефонном звонке поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко.

«У меня был замечательный разговор с глубокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение 1,300 дополнительных заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу!», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.