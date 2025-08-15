На освобожденных территориях Азербайджана расселены и обеспечены работой 5 420 жителей. Об этом сообщалось в ходе медиа-тура по малым фермерским хозяйствам, созданным в Лачинском районе в рамках программы самозанятости, сообщает Report.

В рамках медиа-тура, организованного Государственным агентством занятости Азербайджана, журналистов проинформировали об активных программах занятости, реализуемых Агентством для жителей, вернувшихся на освобожденные территории.

Согласно информации, более 5 420 из них трудоустроены, для 422 человек в рамках программы самозанятости созданы небольшие фермерские хозяйства. Из вернувшихся на родные земли граждан 249 прошли обучение по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда. В настоящее время ведется работа по трудоустройству еще 621 переселенца.