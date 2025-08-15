Робот Unitree H1 выиграл забег на дистанцию 1,5 км на первых Всемирных играх гуманоидных роботов, но по пути сбил с ног человека. Об этом сообщает VC.

По заявлениям Unitree, H1 преодолел дистанцию за 6 минут 34 секунды. Это почти в два раза быстрее второго участника — Walker от компании Lingyi (12 минут 4 секунды). Для сравнения, действующий рекорд среди людей на этой дистанции составляет 3 минуты 26 секунд.

В заявлении Unitree отмечается, что во время забега робот столкнулся с человеком — мужчина упал, тогда как робот продолжил движение и успешно завершил дистанцию и принес компании первую золотую медаль на турнире.

Стоимость робота Unitree H1 начинается от $90 тыс. (около 7,1 млн руб.). На сайте компании указано, что максимальная скорость робота может достигать 5 м/с.

Первые Всемирные игры гуманоидных роботов проходят в Китае с 14 по 17 августа. В олимпиаде участвуют более 500 роботизированных систем, 280 команд из 16 стран, в числе которых студенты, школьники и представители ведущих робототехнических компаний, включая Unitree и Пекинский институт искусственного интеллекта.

