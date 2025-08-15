Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. Соответствующую информацию распространила телевизионная компания NBC, которая сослалась на представителя Белого дома.

Некоторое время назад норвежские СМИ рассказали, что Трамп звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов королевства, бывшему генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу.

Как сообщалось ранее сегодня, газета Politico написала, что американский лидер пытается мирными соглашениями между третьими странами добиться торговой выгоды для Вашингтона.