Европейский Союз рассматривает возможность ускорить процесс вступления Молдовы в сообщество, что потенциально может поставить ее впереди Украины на пути к приобретению членства, сообщает Politico.

По данным издания, в рамках нового сценария, который оценивают представители ЕС, планируется, что в начале сентября европейские страны проведут голосование для открытия первого «переговорного кластера» для Молдовы — это важный юридический шаг на пути к членству в ЕС. Такая поддержка со стороны Брюсселя позволит Кишиневу значительно продвинуться вперед, получив одобрение всех 27 стран-членов на начало переговоров. Однако это может вызвать недовольство Киева.

Глава комитета по ассоциации ЕС — Молдова в Европарламенте Зигфрид Мурешан подчеркнул необходимость открытия первого кластера.

Вместе с тем, в Брюсселе опасаются, что предпочтительное отношение к Молдове и ожидание для Украины может вызвать недовольство со стороны Киева. Обе страны подали свои заявки на членство в ЕС одновременно в 2023 году. Однако, как напоминает Politico, продвижение заявки Украины блокируется Венгрией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил о том, что позиция правительства его страны определена по итогам референдума, и теперь они будут блокировать любые шаги, связанные с приемом Украины в ЕС.