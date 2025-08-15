Агентство Reuters задаётся вопросом, появится ли на встрече в Анкоридже более жёсткий Дональд Трамп или тот, кто прежде пытался расположить к себе бывшего агента КГБ. Хотя в последние месяцы Трамп использует более твёрдую риторику в отношении Путина, его прежняя политика часто воспринималась как стремление к умиротворению Кремля. Эксперты опасаются, что он снова может поддаться аргументам Путина о «праве России доминировать над Украиной». По словам экс-дипломата США Дэна Фрида, есть риск «ужасной сделки» за счёт Украины, но не исключено, что администрация Трампа осознает, что Путин продолжает вести свою игру.

По данным источника Reuters, близкого к Кремлю, перед саммитом стороны, вероятно, нашли точки соприкосновения.

«Судя по всему, в пятницу будут согласованы некоторые условия, потому что Трампу нельзя отказать, а мы не в том положении, чтобы отказываться из-за санкционного давления», — отметил он.

Путин выдвинул жёсткие условия для полного прекращения огня, но возможным компромиссом может стать поэтапное прекращение боевых действий в воздухе. Аналитики считают, что Кремль может попытаться создать видимость уступок, сохранив за собой возможность эскалации.

«Если они смогут предложить перемирие, которое оставляет России контроль над динамикой конфликта, это будет прекрасным результатом с точки зрения Путина», — заявил Сэм Грин, директор по вопросам демократической устойчивости в Центре анализа европейской политики.