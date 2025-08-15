Подготовка к саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже (штат Аляска) превратилась в настоящий вызов для Секретной службы Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 14 августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

В Анкоридже — ограниченное число свободных номеров в отелях. Рынок проката автомобилей также — достаточно скромный. В этой связи транспортные средства доставляются самолетами или же привозятся из других городов штата. Внедорожники для президентского кортежа свозятся из 48 штатов на грузовых самолетах.

Секретная служба США и консульство РФ связались с одним и тем же риэлтором в Анкоридже — Бо Дисброу, чтобы забронировать проживание на короткий срок, пишет агентство. Отели в центре города заполнены. Автостоянки освобождены от машин для размещения кортежей сопровождения. В обеспечение безопасности вовлечены полицейские штата Аляска и городские службы.

Анкоридж в прошлые годы принимал папу римского Иоанна Павла II и бывшего президента США Рональда Рейгана. Тем не менее нынешний саммит — одно из «самых значительных событий» для города, отметил губернатор Аляски Майк Данливи.

На Аляске 15 августа пройдет первая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину встреча президентов США и России. Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на военной базе ВВС США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Переговоры, по данным помощника российского лидера Юрия Ушакова, начнутся с тет-а-тет Трампа и Путина в 11.30 по местному времени (21.30 мск) с участием переводчиков. Затем переговоры продолжатся в формате делегаций, после чего состоится рабочий завтрак.

Со стороны России в состав делегации войдут: министр иностранных дел Сергей Лавров, сам Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По завершении переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. Центральной темой переговоров будет «урегулирование в Украине», в том числе с учетом результатов обсуждений 6 августа в Кремле с участием спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

По словам Ушакова, будут также затронуты широкие вопросы, связанные с обеспечением мира и безопасности и двусторонним сотрудничеством, в частности в торгово-экономической сфере.